Психолог рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции
- Pixabay
«В адаптации самым важным является стабильность, когда человек организует собственную жизнь вокруг работы, семьи, то есть поддержание любопытства к жизни», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».
По её словам, если нет работы, то можно заняться своими интересами — общаться, читать книги, смотреть кино. Всё это работает на укрепление и стабилизацию.
Ранее психолог, гештальт-терапевт Татьяна Салахиева-Талал в беседе с газетой «Известия» рассказала, как бороться с тревожностью.