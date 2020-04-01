Психолог рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции

Короткая ссылка
Психолог, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации Ирина Минасян рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции.
Психолог рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции
  • Pixabay

«В адаптации самым важным является стабильность, когда человек организует собственную жизнь вокруг работы, семьи, то есть поддержание любопытства к жизни», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, если нет работы, то можно заняться своими интересами — общаться, читать книги, смотреть кино. Всё это работает на укрепление и стабилизацию.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Татьяна Салахиева-Талал в беседе с газетой «Известия» рассказала, как бороться с тревожностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить