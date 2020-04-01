Психолог рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции

Психолог, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации Ирина Минасян рассказала, как сохранять спокойствие во время режима самоизоляции.

«В адаптации самым важным является стабильность, когда человек организует собственную жизнь вокруг работы, семьи, то есть поддержание любопытства к жизни», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, если нет работы, то можно заняться своими интересами — общаться, читать книги, смотреть кино. Всё это работает на укрепление и стабилизацию.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Татьяна Салахиева-Талал в беседе с газетой «Известия» рассказала, как бороться с тревожностью.