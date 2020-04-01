Заведующая тверским детсадом прокомментировала ситуацию с травмой воспитанницы

Короткая ссылка
Заведующая детским садом №140 в Твери Наталья Глущенко прокомментировала ситуацию с травмой воспитанницы.
Заведующая тверским детсадом прокомментировала ситуацию с травмой воспитанницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Инцидент произошёл в марте. Как утверждается, воспитательница не помогла девочке, которая сломала руку, и не рассказала о случившемся родителям.

«Все меры, которые от меня зависели, я приняла. Было проведено служебное расследование, в рамках которого были вынесены решения», — сказала Глущенко.

По её словам, сотруднице объявили дисциплинарное взыскание.

Ранее URA.RU сообщало о травмировании трёхлетней воспитанницы детсада в Тюмени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить