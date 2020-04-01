Заведующая тверским детсадом прокомментировала ситуацию с травмой воспитанницы
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Инцидент произошёл в марте. Как утверждается, воспитательница не помогла девочке, которая сломала руку, и не рассказала о случившемся родителям.
«Все меры, которые от меня зависели, я приняла. Было проведено служебное расследование, в рамках которого были вынесены решения», — сказала Глущенко.
По её словам, сотруднице объявили дисциплинарное взыскание.
Ранее URA.RU сообщало о травмировании трёхлетней воспитанницы детсада в Тюмени.