Заведующая тверским детсадом прокомментировала ситуацию с травмой воспитанницы

Заведующая детским садом №140 в Твери Наталья Глущенко прокомментировала ситуацию с травмой воспитанницы.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Инцидент произошёл в марте. Как утверждается, воспитательница не помогла девочке, которая сломала руку, и не рассказала о случившемся родителям.

«Все меры, которые от меня зависели, я приняла. Было проведено служебное расследование, в рамках которого были вынесены решения», — сказала Глущенко.

По её словам, сотруднице объявили дисциплинарное взыскание.

Ранее URA.RU сообщало о травмировании трёхлетней воспитанницы детсада в Тюмени.