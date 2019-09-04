В Тюмени проверяют сообщения о травмировании воспитанницы детсада

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В Тюмени проверяют сообщения о травмировании трёхлетней воспитанницы детсада, говорится на сайте областного СУ СК России.
В Тюмени проверяют сообщения о травмировании воспитанницы детсада
  • РИА Новости

По данным СМИ, 29 августа ребёнок во время прогулки получил черепно-мозговую травму.

Пострадавшая была госпитализирована.

«На сегодняшний день пациент в удовлетворительном состоянии находится на амбулаторном наблюдении», — цитирует URA.RU пресс-секретаря департамента здравоохранения Анастасию Дембицкую.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее Newinform передавал, что в Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца.

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