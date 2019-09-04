В Тюмени проверяют сообщения о травмировании воспитанницы детсада
- РИА Новости
По данным СМИ, 29 августа ребёнок во время прогулки получил черепно-мозговую травму.
Пострадавшая была госпитализирована.
«На сегодняшний день пациент в удовлетворительном состоянии находится на амбулаторном наблюдении», — цитирует URA.RU пресс-секретаря департамента здравоохранения Анастасию Дембицкую.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее Newinform передавал, что в Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца.