В Тюмени проверяют сообщения о травмировании воспитанницы детсада

В Тюмени проверяют сообщения о травмировании трёхлетней воспитанницы детсада, говорится на сайте областного СУ СК России.

По данным СМИ, 29 августа ребёнок во время прогулки получил черепно-мозговую травму.

Пострадавшая была госпитализирована.

«На сегодняшний день пациент в удовлетворительном состоянии находится на амбулаторном наблюдении», — цитирует URA.RU пресс-секретаря департамента здравоохранения Анастасию Дембицкую.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее Newinform передавал, что в Ставропольском крае вынесли приговор в отношении женщины, обвинявшейся в причинении тяжкого вреда здоровью младенца.