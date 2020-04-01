В Союзмолоке прокомментировали сообщения о возможном подорожании молочной продукции
- РИА Новости
В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что ослабление рубля действительно повлияет на себестоимость.
«Как на производство сырого молока, так и на его переработку», — сказал Белов.
По его словам, в настоящее время нельзя утверждать, как именно изменится цена продукции в магазинах, поскольку она зависит не только от себестоимости, но и от потребительского поведения.
«Понятно, что снижение располагаемых доходов населения будет способствовать тому, что будет снижаться потребление, и в этой ситуации вопрос того, как можно корректировать цены на полках, встаёт для производителя очень остро», — добавил он.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марину Петрову сообщала, что цены на молочную продукцию могут вырасти на 7—12%.