СМИ: Стоимость аренды жилья в России может снизиться на 15% к середине мая

Стоимость арендного жилья в России может снизиться на 15% к середине мая из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз участников рынка недвижимости.

По оценке федеральной риелторской компании «Этажи», самое заметное снижение ожидается в Москве и Санкт-Петербурге — до 30%.

Как заявил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, пока изменения арендных ставок минимальны, но очевидно, что экономическая ситуация может усложниться.

«В результате будут освобождаться те квартиры, нынешние жильцы которых больше не смогут платить по прежней цене. При этом, если у арендодателя с арендатором хорошие отношения, стоимость для него могут понизить», — сказал он.

В настоящее время около трети собственников согласились уменьшить ставку для своих арендаторов — в пределах 5 тыс. рублей. Таким образом они снимают риски долгих поисков новых жильцов в будущем, пояснила управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.

Попов прогнозирует, что основное снижение стоимости аренды начнётся примерно через полтора месяца, если переведённые на дистанционную работу сотрудники станут возвращаться в офисы.

«По нашим оценкам, снижение арендной платы в столице может составить от 15% до 30%. Такая большая вилка дана по той причине, что не все квартиры сдаются по завышенным ценам, но большие дисконты вполне возможны», — заявил, со своей стороны, управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.

По его словам, в регионах снижение может составить 10—15%.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов в беседе с ФАН оценил перспективы цен на недвижимость.