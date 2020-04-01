В Госдуме оценили необходимость вести журнал о здоровье на карантине

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Михаила Мишустина о том, что прибывшие в Россию и находящиеся на карантине должны будут вести журнал о самочувствии на портале «Госуслуги».
В Госдуме оценили необходимость вести журнал о здоровье на карантине
  • РИА Новости

«Эта мера направлена на повышение ответственности тех людей, которые могут потенциально заразить других. Также это поможет в самоорганизации людей, которые относятся к этой категории. Да, это может не понравиться, потому что писать отчёты никто не хочет. Но в условиях, когда всем угрожает эта болезнь, приоритетом являются общие интересы», — сказал он.

По словам депутата, данная мера является «вынужденной, но необходимой».

Ранее Мишустин заявил, что граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от «Госуслуг» самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать своё нахождение дома.

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