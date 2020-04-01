Среди новых заражённых коронавирусом в Москве 29 детей

Среди новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве — 29 детей. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

«Коронавирус подтверждён у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что почти половина новых заболевших коронавирусной инфекцией моложе 45 лет.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.

Как сообщало URA.RU со ссылкой на оперативный штаб, в Курганской области начнут штрафовать родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.

Региональное правительство рекомендует оставлять несовершеннолетних в безопасных домашних условиях для профилактики распространения коронавируса.