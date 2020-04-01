Среди новых заражённых коронавирусом в Москве 29 детей

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Среди новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве — 29 детей. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.
Среди новых заражённых коронавирусом в Москве 29 детей
  • РИА Новости

«Коронавирус подтверждён у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что почти половина новых заболевших коронавирусной инфекцией моложе 45 лет.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом.

Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.

Как сообщало URA.RU со ссылкой на оперативный штаб, в Курганской области начнут штрафовать родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.

Региональное правительство рекомендует оставлять несовершеннолетних в безопасных домашних условиях для профилактики распространения коронавируса.

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