Среди новых заражённых коронавирусом в Москве 29 детей
- РИА Новости
«Коронавирус подтверждён у 29 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении штаба.
Уточняется, что почти половина новых заболевших коронавирусной инфекцией моложе 45 лет.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом.
Таким образом, общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 2777.
Как сообщало URA.RU со ссылкой на оперативный штаб, в Курганской области начнут штрафовать родителей, отпускающих детей на улицу во время режима самоизоляции без сопровождения.
Региональное правительство рекомендует оставлять несовершеннолетних в безопасных домашних условиях для профилактики распространения коронавируса.