Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 35 регионах России

В 35 российских регионах за сутки выявили 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Всего в России на сегодняшний день случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 75 регионах.

Отмечается, что впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины в Северо-Западном федеральном округе, которые контактировали с заражёнными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.