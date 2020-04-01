Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 35 регионах России

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В 35 российских регионах за сутки выявили 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 35 регионах России
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

Всего в России на сегодняшний день случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 75 регионах.

Отмечается, что впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины в Северо-Западном федеральном округе, которые контактировали с заражёнными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.

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