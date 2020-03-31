СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
«Возбуждены уголовные дела в отношении женщины 1987 г. р. и мужчины 1983 г. р., контактировавших с лицами, заражёнными коронавирусной инфекцией, и не соблюдавших режим самоизоляции», — говорится в сообщении.
Дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК России. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.