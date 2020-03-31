СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины и женщины в Северо-Западном федеральном округе, которые контактировали с заражёнными коронавирусом и не соблюдали режим самоизоляции.
СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждены уголовные дела в отношении женщины 1987 г. р. и мужчины 1983 г. р., контактировавших с лицами, заражёнными коронавирусной инфекцией, и не соблюдавших режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

Дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК России. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.

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