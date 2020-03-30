В Брянске завели дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек

В Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 четырёх человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального правительства.

«Первое уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции, возбуждено в Брянской области», — заявили в правительстве.

Отмечается, что двое граждан — пожилая женщина и её сын — вернулись из Испании.

По данным правительства, они также не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области о том, что проживают с двумя родственниками.

В сообщении говорится, что «в результате такого отношения к себе и к своим близким жители Брянской области заразили ещё четырёх человек».

Ранее в Крыму возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, заражённого коронавирусом, который нарушил режим изоляции.