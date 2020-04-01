Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

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Пиковый спрос на продукты в торговых сетях в России пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера России.

Ранее стала известна динамика цен на ряд товаров в России. В частности, в целом по стране лидером среди продуктов питания оказалась гречка. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском», за 16—22 марта 1 кг гречки подорожал на 8,4%, до 61,6 рубля, объём реализации увеличился на 54%. Стоимость 1 л подсолнечного масла выросла на 7,5% и составила 86 рублей, объём продаж увеличился на 46%. Также отмечен рост цен на хлеб (+2,7%) и мясо в расчёте на 1 кг (+1,25%).

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