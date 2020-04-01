В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
Как сообщает ТАСС, также будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военных, которые проходили службу по призыву, и членов их семей.
Предстоящую индексацию соцпенсий Минтруд анонсировал 19 февраля. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что меры затронут почти 4 млн человек.
По оценкам ведомства, реализация обойдётся в 21,7 млрд рублей.
Позднее российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.