Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%

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Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%», — цитирует главу ведомства Интерфакс.

По его словам, коэффициент устанавливается с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.

Котяков отметил, что индексация соцпенсий затронет почти 4 млн человек и обойдётся в 21,7 млрд рублей.

Ранее министерство разъяснило ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.

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