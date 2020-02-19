Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
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- РИА Новости
«С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%», — цитирует главу ведомства Интерфакс.
По его словам, коэффициент устанавливается с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году.
Котяков отметил, что индексация соцпенсий затронет почти 4 млн человек и обойдётся в 21,7 млрд рублей.
Ранее министерство разъяснило ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.