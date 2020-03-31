В Свердловской области привлекли к ответственности 11 нарушителей режима самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«По состоянию на вечер 31 марта представители МВД уже привлекли к предусмотренной ответственности 11 человек», — заявил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.
В качестве примера он привёл работу участковых в Новоуральске. Так, 34-летняя женщина, которая вернулась из Турции, была обнаружена на улице во время прогулки с собакой.
«Безопасность окружающих должна быть превыше личных интересов», — отметил Горелых.
Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН оценил меры по самоизоляции.