В Свердловской области привлекли к ответственности 11 нарушителей режима самоизоляции

Короткая ссылка
В Свердловской области начали заводить административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции.
В Свердловской области привлекли к ответственности 11 нарушителей режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«По состоянию на вечер 31 марта представители МВД уже привлекли к предусмотренной ответственности 11 человек», — заявил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

В качестве примера он привёл работу участковых в Новоуральске. Так, 34-летняя женщина, которая вернулась из Турции, была обнаружена на улице во время прогулки с собакой.

«Безопасность окружающих должна быть превыше личных интересов», — отметил Горелых.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН оценил меры по самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить