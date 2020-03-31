В Свердловской области привлекли к ответственности 11 нарушителей режима самоизоляции

В Свердловской области начали заводить административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции.

Об этом сообщает URA.RU.

«По состоянию на вечер 31 марта представители МВД уже привлекли к предусмотренной ответственности 11 человек», — заявил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

В качестве примера он привёл работу участковых в Новоуральске. Так, 34-летняя женщина, которая вернулась из Турции, была обнаружена на улице во время прогулки с собакой.

«Безопасность окружающих должна быть превыше личных интересов», — отметил Горелых.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН оценил меры по самоизоляции.