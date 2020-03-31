Эксперт дал рекомендации по кибербезопасности при дистанционной работе

Директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов дал рекомендации по кибербезопасности при дистанционной работе.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что желательно взять рабочий компьютер домой, поскольку тот уже настроен и готов к работе.

По его словам, если это невозможно и приходится использовать личную технику, то её должны подготовить специалисты — например, проверить на вирусы, установить необходимое программное обеспечение.

«Нужно сделать копию всех важных данных, а лучше несколько. И хранить их в не доступном для мошенников месте, защитив надёжными криптостойкими паролями», — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Мясоедов, если данные не секретные, то можно сделать копию в облачном сервисе, что позволит восстановить информацию из любого места.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН оценил вероятность сбоев интернета при удалённой форме работы.