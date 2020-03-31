Космонавт Джанибеков рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции

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Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции.
Космонавт Джанибеков рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции
  • Reuters

«Я не понимаю людей, которые заявляют, что им скучно сидеть дома. У нормального человека такой проблемы быть не должно. Всегда есть много возможностей себя развлечь, чем-то озаботиться», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, возможностей для творчества много — можно рисовать, заниматься каллиграфией, читать книги.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как правильно питаться в условиях самоизоляции.

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