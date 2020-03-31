В Подмосковье ещё трёх пациентов вылечили от коронавируса

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В Московской области ещё трое пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, выписаны из больниц.
В Подмосковье ещё трёх пациентов вылечили от коронавируса
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса ещё трёх человек», — заявили в штабе.

Отмечается, что этих пациентов выписали из стационаров после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Всего в регионе вылечились от COVID-19 17 человек.

30 марта в Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом.

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