В Подмосковье ещё трёх пациентов вылечили от коронавируса

В Московской области ещё трое пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, выписаны из больниц.

Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса ещё трёх человек», — заявили в штабе.

Отмечается, что этих пациентов выписали из стационаров после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Всего в регионе вылечились от COVID-19 17 человек.

30 марта в Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом.