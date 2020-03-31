В Подмосковье ещё трёх пациентов вылечили от коронавируса
- © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
«В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса ещё трёх человек», — заявили в штабе.
Отмечается, что этих пациентов выписали из стационаров после получения отрицательных результатов тестов на коронавирус.
Всего в регионе вылечились от COVID-19 17 человек.
30 марта в Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом.