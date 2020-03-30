В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом информирует региональный оперативный штаб в своём Telegram-канале.
«В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией», — заявили в штабе.
Отмечается, что на момент поступления в больницу у женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония.
Также пациентка страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее в Подмосковье выписали четырёх переболевших коронавирусом пациентов.