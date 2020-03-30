В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

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В Московской области скончалась первая пациентка, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом
  • АГН «Москва»

Об этом информирует региональный оперативный штаб в своём Telegram-канале.

«В Московской области скончалась 65-летняя пациентка с подтверждённой коронавирусной инфекцией», — заявили в штабе.

Отмечается, что на момент поступления в больницу у женщины была диагностирована двухсторонняя пневмония.

Также пациентка страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее в Подмосковье выписали четырёх переболевших коронавирусом пациентов.

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