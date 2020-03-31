В Тверской области введут противопожарный режим с 1 апреля

Режим противопожарной безопасности введут в Тверской области с 1 апреля до 1 июня.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Соответствующее решение приняли на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени.

Предусмотрен запрет на посещение гражданами лесов, сжигание травы, листвы и порубочных остатков, разведение костров.

Также запланированы профилактические мероприятия, в том числе устройство и прочистка противопожарных полос.

«Любой пожар, любое возгорание — это риски как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует», — сказал Руденя.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.