В Тверской области введут противопожарный режим с 1 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Соответствующее решение приняли на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени.
Предусмотрен запрет на посещение гражданами лесов, сжигание травы, листвы и порубочных остатков, разведение костров.
Также запланированы профилактические мероприятия, в том числе устройство и прочистка противопожарных полос.
«Любой пожар, любое возгорание — это риски как для жителей нашей области, так и для тех, кто эти возгорания локализует», — сказал Руденя.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.