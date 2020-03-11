В Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров

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В Краснодарском крае продолжается работа по тушению лесных пожаров.
В Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру».

На 7:00 в регионе зафиксировано 10 пожаров. Четыре из них уже ликвидированы.

«Сохраняется высокий класс пожароопасности. Действуют экстренные предупреждения», — заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Никита Гавриляк.

Ранее Рослесхоз объявил о начале пожароопасного сезона в ряде регионов.

Портал Newsnn.ru сообщал, что в Нижегородской области намерены открыть центр мониторинга лесных пожаров, который будет работать круглосуточно.

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