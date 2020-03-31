В Петербурге подвели итоги развития города за 2019 год

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На заседании в Смольном обсудили итоги социально-экономического развития Санкт-Петербурга за 2019 год.
В Петербурге подвели итоги развития города за 2019 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Невские новости».

Как заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, в прошлом году создали 4 тыс. рабочих мест в промышленном сегменте. Рост производства — 17% с 2016 года.

Отремонтировано и модернизировано 33 детских поликлиники, введено в эксплуатацию 12 школ, открыто шесть центров цифрового образования.

Губернатор Александр Беглов, со своей стороны, отметил, что в настоящее время необходима максимальная концентрация. Необходимо учитывать изменения в экономике и запреты в связи с пандемией коронавируса.

«Но у нас есть ресурсы. Это не только деньги, но и люди. Мы справимся», — сказал он.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий.

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