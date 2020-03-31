В Петербурге подвели итоги развития города за 2019 год
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Невские новости».
Как заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, в прошлом году создали 4 тыс. рабочих мест в промышленном сегменте. Рост производства — 17% с 2016 года.
Отремонтировано и модернизировано 33 детских поликлиники, введено в эксплуатацию 12 школ, открыто шесть центров цифрового образования.
Губернатор Александр Беглов, со своей стороны, отметил, что в настоящее время необходима максимальная концентрация. Необходимо учитывать изменения в экономике и запреты в связи с пандемией коронавируса.
«Но у нас есть ресурсы. Это не только деньги, но и люди. Мы справимся», — сказал он.
Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае направят более 1,5 млрд рублей на благоустройство территорий.