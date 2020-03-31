Совфед одобрил законопроект о праве правительства вводить режим ЧС
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Законопроект предусматривает наделение кабмина правом в случае угрозы возникновения ЧС осуществлять полномочия координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
В том числе документ наделяет правительство правом вводить режимы повышенной готовности либо режимы ЧС по всей стране либо на её части.
Кроме того, у кабмина будет право устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении таких режимов.