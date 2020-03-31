Психолог дала рекомендации по работе на удалёнке

Семейный психолог Виктория Капотова дала рекомендации по работе на удалёнке.

«Как известно, планирование повышает эффективность на 25%, поэтому это делать крайне необходимо. Во-вторых, планы полезно разбивать по категориям, то есть домашние дела, рабочие, личные и так далее», — заявила она в беседе с Nord-News.

По её словам, сначала нужно выполнить самые важные пункты. Эксперт также советует планировать на день не более десяти дел.

Кроме того, отметила Капотова, следует организовать рабочее пространство.

«Обязательно и жизненно необходимо планировать отдых, иначе работа будет размазана по всему дню и будет непонятно, где работа, а где отдых», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как правильно питаться в условиях самоизоляции.