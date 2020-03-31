Психолог дала рекомендации по работе на удалёнке

Короткая ссылка
Семейный психолог Виктория Капотова дала рекомендации по работе на удалёнке.
Психолог дала рекомендации по работе на удалёнке
  • Pixabay

«Как известно, планирование повышает эффективность на 25%, поэтому это делать крайне необходимо. Во-вторых, планы полезно разбивать по категориям, то есть домашние дела, рабочие, личные и так далее», — заявила она в беседе с Nord-News.

По её словам, сначала нужно выполнить самые важные пункты. Эксперт также советует планировать на день не более десяти дел.

Кроме того, отметила Капотова, следует организовать рабочее пространство.

«Обязательно и жизненно необходимо планировать отдых, иначе работа будет размазана по всему дню и будет непонятно, где работа, а где отдых», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, рассказала в беседе с газетой «Известия», как правильно питаться в условиях самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить