Эпидемиолог дал прогноз ситуации с коронавирусом в России

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России.
Эпидемиолог дал прогноз ситуации с коронавирусом в России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя ещё какое-то время количество больных может увеличиваться», — сказал Брико в интервью РИА Новости.

По его словам, активность коронавирусной инфекции, как и острых респираторных вирусных инфекций, может начать резко падать с апреля-мая.

Ранее Брико поддержал меры властей Москвы по введению режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, усиление изоляции жителей способствует ослаблению интенсивности распространения коронавируса.

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