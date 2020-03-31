Эпидемиолог дал прогноз ситуации с коронавирусом в России

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России.

«В отношении пика хочется верить, что мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя ещё какое-то время количество больных может увеличиваться», — сказал Брико в интервью РИА Новости.

По его словам, активность коронавирусной инфекции, как и острых респираторных вирусных инфекций, может начать резко падать с апреля-мая.

Ранее Брико поддержал меры властей Москвы по введению режима самоизоляции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, усиление изоляции жителей способствует ослаблению интенсивности распространения коронавируса.