Суд постановил передать органам опеки проживающую в медцентре девочку

Мосгорсуд признал законным решение о передаче органам опеки девочки, которая с рождения живёт в столичном перинатальном медицинском центре «Мать и дитя».

В феврале Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки и постановил передать ребёнка органам опеки.

В марте мать девочки Татьяна Максимова подала апелляционную жалобу на решение суда об ограничении своих родительских прав.

«Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика на решение Пресненского суда, которым Зинкин и Максимова ограничены в родительских правах в отношении дочери», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой.

В январе 2019 года сотрудники ПМЦ «Мать и дитя» сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.