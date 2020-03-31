Суд постановил передать органам опеки проживающую в медцентре девочку

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Мосгорсуд признал законным решение о передаче органам опеки девочки, которая с рождения живёт в столичном перинатальном медицинском центре «Мать и дитя».
Суд постановил передать органам опеки проживающую в медцентре девочку
  • © Фото из личного архива
  • РИА Новости

В феврале Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки и постановил передать ребёнка органам опеки.

В марте мать девочки Татьяна Максимова подала апелляционную жалобу на решение суда об ограничении своих родительских прав.

«Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика на решение Пресненского суда, которым Зинкин и Максимова ограничены в родительских правах в отношении дочери», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой.

В январе 2019 года сотрудники ПМЦ «Мать и дитя» сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.

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