Мать живущей в клинике девочки обжаловала её передачу органам опеки

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Мать девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», подала апелляционную жалобу на решение суда об ограничении своих родительских прав и передачу ребёнка на попечение в органы опеки.
Мать живущей в клинике девочки обжаловала её передачу органам опеки
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на суд.

«Поступила жалоба на постановление Пресненского суда от 5 февраля 2020 года от Татьяны Максимовой», — рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

В суде добавили, что «жалобы от отца не поступало».

Ранее Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки.

В январе 2019 года сотрудники перинатального медицинского центра «Мать и дитя» сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.

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