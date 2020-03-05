Мать живущей в клинике девочки обжаловала её передачу органам опеки
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на суд.
«Поступила жалоба на постановление Пресненского суда от 5 февраля 2020 года от Татьяны Максимовой», — рассказали в пресс-службе суда.
Отмечается, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
В суде добавили, что «жалобы от отца не поступало».
Ранее Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки.
В январе 2019 года сотрудники перинатального медицинского центра «Мать и дитя» сообщили, что в медицинском учреждении на протяжении пяти лет проживает девочка, которую родители отказываются забирать домой, так как якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам специалистов, ребёнок абсолютно здоров.