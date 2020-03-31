«Яндекс» проанализировал уровень соблюдения самоизоляции в России

Наиболее высокий уровень соблюдения режима самоизоляции в городах с населением выше 1 млн человек в России наблюдается в Нижнем Новгороде (3,7).

Как следует из данных компании, индекс самоизоляции в Воронеже, Санкт-Петербурге, Ростове и Перми составляет 3,5.

В то время как в Москве этот показатель равен 3,4.

«Яндекс» оценивает индекс самоизоляции по шкале от ноля до пяти баллов. Чем выше показатель, тем меньше людей выходят на улицу.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.