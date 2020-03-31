Дума приняла закон о средствах на борьбу с COVID-19 без правки бюджета
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- РИА Новости
Законопроект допускает возможность финансирования мероприятий, направленных на оздоровление экономической ситуации от последствий COVID-19, а также на иные цели без внесения изменений в закон о федеральном бюджете.
Однако, как передаёт РИА Новости, перед этим Минфин России должен представить предложения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, а также в Совфед и Счётную палату России.
Уточняется, что комиссия в течение трёх дней должна дать согласие на эти предложения или вынести их на заседание Госдумы.
Если же такое решение не принято, то правительство или уполномоченный им орган вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета России.