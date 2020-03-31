В Бурятии число заразившихся коронавирусом возросло до 19
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные оперативного штаба.
«В Республике Бурятия на 31.03.2020 года зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
В регионе проводят противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов и определение и обследование круга контактных лиц заразившихся граждан.
Ранее в Приморском крае число случаев заражения коронавирусом возросло до четырёх.