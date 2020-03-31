В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре
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Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в одной из квартир на третьем этаже «панельной хрущёвки» произошёл хлопок газа, приведший к пожару в доме.
Погиб житель данной квартиры, его личность устанавливается, поскольку мужчина арендовал жилье.
В результате пожара были повреждены две квартиры.
Ранее в МЧС сообщили о смерти одного человека в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Зеленогорске.