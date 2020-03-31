В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре

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В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в результате пожара, произошедшего после хлопка бытового газа в жилом доме.
В Красноярском крае возбудили дело после смерти мужчины при пожаре
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Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в одной из квартир на третьем этаже «панельной хрущёвки» произошёл хлопок газа, приведший к пожару в доме. 

Погиб житель данной квартиры, его личность устанавливается, поскольку мужчина арендовал жилье.

В результате пожара были повреждены две квартиры.

Ранее в МЧС сообщили о смерти одного человека в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Зеленогорске. 

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