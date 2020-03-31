Разработчик рассказал о блоке заданий «из жизни» в ЕГЭ по математике
- РИА Новости
В частности, учащимся будет предложено рассчитать стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), выбрать между электрическим или газовым отоплением и решить другие реальные жизненные вопросы.
«Действительно, появился новый блок заданий «из жизни». К примеру, школьнику нужно рассчитать, сколько упаковок плитки придется уложить на дачный участок... Или сколько банок краски купить, чтобы выкрасить забор», — заявил Ященко в интервью «Российской газете».
Он отметил, что «в нашем математическом образовании традиционно хромает связь с практикой».
«Задания в школьных учебниках зачастую слишком рафинированы, подогнаны под готовые уравнения. В жизни всё гораздо сложнее. И очень важно не просто знать формулу, но и суметь её применить», — подчеркнул разработчик.
Он уточнил, что задания, которые вошли в экзамен, были апробированы в прошлые годы.
Ранее Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения ЕГЭ на июнь.