Разработчик рассказал о блоке заданий «из жизни» в ЕГЭ по математике

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике для выпускников девятого класса появились новые практические задания, которые будут предлагать школьникам решить реальные жизненные ситуации, заявил руководитель федеральной группы разработчиков экзамена, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

В частности, учащимся будет предложено рассчитать стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), выбрать между электрическим или газовым отоплением и решить другие реальные жизненные вопросы.

«Действительно, появился новый блок заданий «из жизни». К примеру, школьнику нужно рассчитать, сколько упаковок плитки придется уложить на дачный участок... Или сколько банок краски купить, чтобы выкрасить забор», — заявил Ященко в интервью «Российской газете».

Он отметил, что «в нашем математическом образовании традиционно хромает связь с практикой».

«Задания в школьных учебниках зачастую слишком рафинированы, подогнаны под готовые уравнения. В жизни всё гораздо сложнее. И очень важно не просто знать формулу, но и суметь её применить», — подчеркнул разработчик.

Он уточнил, что задания, которые вошли в экзамен, были апробированы в прошлые годы.

Ранее Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения ЕГЭ на июнь.