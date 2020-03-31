Скворцова рассказала о противокоронавирусном действии мефлохина

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Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что препарат «Мефлохин» обладает очень выраженным противокоронавирусным действием. 
Скворцова рассказала о противокоронавирусном действии мефлохина
  • kremlin.ru

«Мефлохин и гидрохлорид — аналоги обозначенных препаратов хина против малярии, но существенно меньшей токсичности, легко переносимы и с очень выраженным противокоронавирусным действием...» — цитирует её РИА Новости.

По словам Скворцовой, уже в микроконцентрациях (10 ммоль на литр) данный препарат вызывает полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани.

Скворцова добавила, что агентство проводит исследования препарата совместно с Институтом микробиологии Минобороны России.

28 марта ФМБА представило схему лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

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