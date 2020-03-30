Москвичам с хроническими заболеваниями выписывают лекарства на полгода

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что жителям столицы, которые страдают хроническими заболеваниями, выписывают лекарства на полгода.
Москвичам с хроническими заболеваниями выписывают лекарства на полгода
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«На сегодняшний день лекарства хроническим больным, которые они обязаны принимать, выписываем на полгода и сразу же выдаём», — цитирует её Интерфакс.

Также она призвала жителей Москвы при отсутствии угрозы здоровью сократить посещение поликлиник. 

«Мы бы попросили всех горожан по возможности максимально отложить все визиты в поликлинику. Мы очень сильно усиливаем надомную службу», — сказала Ракова.

При этом она подчеркнула, что в «экстренных ситуациях» нужно сразу обращаться в поликлинику.

Также Ракова сообщила об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить