Москвичам с хроническими заболеваниями выписывают лекарства на полгода

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что жителям столицы, которые страдают хроническими заболеваниями, выписывают лекарства на полгода.

«На сегодняшний день лекарства хроническим больным, которые они обязаны принимать, выписываем на полгода и сразу же выдаём», — цитирует её Интерфакс.

Также она призвала жителей Москвы при отсутствии угрозы здоровью сократить посещение поликлиник.

«Мы бы попросили всех горожан по возможности максимально отложить все визиты в поликлинику. Мы очень сильно усиливаем надомную службу», — сказала Ракова.

При этом она подчеркнула, что в «экстренных ситуациях» нужно сразу обращаться в поликлинику.

Также Ракова сообщила об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве.