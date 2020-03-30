Москвичам с хроническими заболеваниями выписывают лекарства на полгода
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«На сегодняшний день лекарства хроническим больным, которые они обязаны принимать, выписываем на полгода и сразу же выдаём», — цитирует её Интерфакс.
Также она призвала жителей Москвы при отсутствии угрозы здоровью сократить посещение поликлиник.
«Мы бы попросили всех горожан по возможности максимально отложить все визиты в поликлинику. Мы очень сильно усиливаем надомную службу», — сказала Ракова.
При этом она подчеркнула, что в «экстренных ситуациях» нужно сразу обращаться в поликлинику.
Также Ракова сообщила об улучшении ситуации с самоизоляцией в Москве.