В Петербурге запретили посещать леса и лесопарки

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В Санкт-Петербурге запретили посещать леса и лесопарки.
В Петербурге запретили посещать леса и лесопарки
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Распоряжение по введению особого противопожарного режима опубликовано на портале городского правительства.

«С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах», — заявили в Смольном.

Также запрещено разводить огонь, сжигать мусор или сухие растения, траву в местах зелёных насаждений общего и ограниченного пользования.

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.

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