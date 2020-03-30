В Петербурге запретили посещать леса и лесопарки

В Санкт-Петербурге запретили посещать леса и лесопарки.

Об этом сообщает kp.ru.

Распоряжение по введению особого противопожарного режима опубликовано на портале городского правительства.

«С 30 марта по 1 мая 2020 года запрещается посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением специалистов, работающих в этих местах», — заявили в Смольном.

Также запрещено разводить огонь, сжигать мусор или сухие растения, траву в местах зелёных насаждений общего и ограниченного пользования.

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодарском крае рассказали о ходе тушения лесных пожаров.