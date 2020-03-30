В школах Карелии перейдут на дистанционное обучение

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В школах Карелии перейдут на дистанционную форму обучения.
В школах Карелии перейдут на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает Karelinform.ru.

Дети находятся на каникулах по 6 апреля. С 7 по 12 апреля во всех общеобразовательных организациях введут дистанционное обучение.

«Высока вероятность продления такого режима обучения», — рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.

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