В школах Карелии перейдут на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом сообщает Karelinform.ru.
Дети находятся на каникулах по 6 апреля. С 7 по 12 апреля во всех общеобразовательных организациях введут дистанционное обучение.
«Высока вероятность продления такого режима обучения», — рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.