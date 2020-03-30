В РАН прокомментировали ситуацию с пандемией коронавируса
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Я просто сошлюсь на недавно сделанную эпидемиологическую работу: по-моему, французские эпидемиологи просчитали, что для того чтобы вспышка пошла на убыль, необходимо, чтобы больной заражал меньше, чем одного пациента», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, уровень вирусоносительства у разных людей разный.
Чепурнов также отметил, что в случае необходимости выходить на работу важно не только мыть руки и носить маску, но и соблюдать гигиену рабочего места. Также рекомендуется держать дистанцию.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.