В РАН прокомментировали ситуацию с пандемией коронавируса

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Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
В РАН прокомментировали ситуацию с пандемией коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Я просто сошлюсь на недавно сделанную эпидемиологическую работу: по-моему, французские эпидемиологи просчитали, что для того чтобы вспышка пошла на убыль, необходимо, чтобы больной заражал меньше, чем одного пациента», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, уровень вирусоносительства у разных людей разный.

Чепурнов также отметил, что в случае необходимости выходить на работу важно не только мыть руки и носить маску, но и соблюдать гигиену рабочего места. Также рекомендуется держать дистанцию.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.

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