Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 изменил сообщение о сроках действия домашнего режима самоизоляции в Москве.

В Telegram-канале столичного оперштаба теперь указывается, что режим самоизоляции необходимо соблюдать «в ближайшее время», а не до 14 апреля.

Отмечается, что, согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции введён для всех жителей Москвы независимо от возраста.

«Его необходимо соблюдать в ближайшее время с учётом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», — отметили в штабе.

В сообщении напоминается, что с 30 марта по 3 апреля в России объявлены нерабочие дни, чтобы большинство граждан могли оставаться дома.

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».