На БКЛ запустили ещё 14 поездов «Москва»

На Некрасовской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена запустили ещё 14 поездов «Москва».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Составы начали курсировать после открытия станций «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово».

«На Некрасовской (линии метро. — RT) до открытия новых станций курсировали семь таких составов, они подходили к платформам каждые шесть минут в будни, а после введения дополнительных поездов здесь работает 21 состав», — цитирует портал мэра и правительства главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.