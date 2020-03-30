На БКЛ запустили ещё 14 поездов «Москва»
- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Составы начали курсировать после открытия станций «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово».
«На Некрасовской (линии метро. — RT) до открытия новых станций курсировали семь таких составов, они подходили к платформам каждые шесть минут в будни, а после введения дополнительных поездов здесь работает 21 состав», — цитирует портал мэра и правительства главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.