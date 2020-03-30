Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости организовать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания, не допускающий больших очередей.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания с полпредами.

«В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что, по словам специалистов, людям рекомендуется соблюдать дистанцию в полтора-два метра из-за коронавируса.

«Надеюсь, что все уже об этом знают. Это не мелочь», — отметил президент.

Также Путин призвал россиян в возрасте старше 65 лет не покидать дома на фоне ситуации с коронавирусом, чтобы сохранить жизнь и здоровье.