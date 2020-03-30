Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан

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В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Мы договорились максимально использовать время завтрашнего дня для того, чтобы в первую очередь принять законопроекты, предложенные правительством во исполнение решения президента о мерах поддержки нашего населения, малого и среднего бизнеса», — сообщил Володин.

Он пояснил, что речь идёт о принятии проектов в первом, во втором и в третьем чтениях.

«Чтобы завтра мы могли не только начать рассматривать, но и выйти на принятие решений по этим законам, которых ждут наши граждане», — добавил парламентарий.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил определить перечень сфер экономики, которые больше всего пострадали в том числе из-за коронавируса. Кроме того, будет организован постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.

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