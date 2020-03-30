Путин призвал регионы принимать больных из других субъектов России

Президент России Владимир Путин заявил, что российские регионы должны пересмотреть схемы межрегионального взаимодействия, в том числе принимать больных из соседних регионов.

Об этом он сказал в ходе совещания с полпредами, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, в регионах ситуация с коечным фондом различается.

«Поэтому уже сейчас следует пересмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая приём больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта федерации», — отметил президент.

Он также поручил кабмину в подобных случаях предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счёт федерального центра.

Кроме того, президент поручил нарастить объём тестирования на наличие коронавирусной инфекции в России.