Путин поручил скорее завершить инвентаризацию медучреждений

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Российский лидер Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах заявил о необходимости в ближайшие дни завершить инвентаризацию медучреждений.
Путин поручил скорее завершить инвентаризацию медучреждений
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«В ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений», — заявил Путин.

Он пояснил, что это касается системы Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, ведомственных и частных клиник и больниц.

Президент подчеркнул, что вся эта информация должна быть сведена в единую базу данных.

Также Путин отметил необходимость детально оценить реальную готовность коечного фонда и использовать все возможности, чтобы при необходимости быстро нарастить резерв свободных коек.

По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.

Всего за сутки в 35 регионах зарегистрировано 302 случая заражения.

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