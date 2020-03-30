Путин поручил скорее завершить инвентаризацию медучреждений
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- РИА Новости
«В ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений», — заявил Путин.
Он пояснил, что это касается системы Минздрава, Федерального медико-биологического агентства, ведомственных и частных клиник и больниц.
Президент подчеркнул, что вся эта информация должна быть сведена в единую базу данных.
Также Путин отметил необходимость детально оценить реальную готовность коечного фонда и использовать все возможности, чтобы при необходимости быстро нарастить резерв свободных коек.
По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.
Всего за сутки в 35 регионах зарегистрировано 302 случая заражения.