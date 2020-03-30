В ЯНАО перед судом предстанет мужчина, который вышел гулять с собакой во время самоизоляции

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В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, который вышел гулять с собакой во время самоизоляции.
В ЯНАО перед судом предстанет мужчина, который вышел гулять с собакой во время самоизоляции
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации города Губкинского.

Местный житель вернулся из-за границы.

«Соседи увидели, как мужчина, который должен быть на самоизоляции, пошёл гулять с собакой. Они и обратились в Роспотребнадзор», — сказали в мэрии.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области привлекли к ответственности десять нарушителей режима самоизоляции.

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