В ЯНАО перед судом предстанет мужчина, который вышел гулять с собакой во время самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации города Губкинского.
Местный житель вернулся из-за границы.
«Соседи увидели, как мужчина, который должен быть на самоизоляции, пошёл гулять с собакой. Они и обратились в Роспотребнадзор», — сказали в мэрии.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области привлекли к ответственности десять нарушителей режима самоизоляции.