В Федерации рестораторов и отельеров оценили ситуацию в турбизнесе

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Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников оценил ситуацию в турбизнесе.
В Федерации рестораторов и отельеров оценили ситуацию в турбизнесе
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Мир должен остыть после этой истории, прийти в себя. Этот год для туристической отрасли полностью потерян. Индивидуальные туристы могут сколько угодно бронировать отели — это ничего не значит», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, туроператоры, заявляющие о китайских туристах, готовых приехать летом, пытаются найти какие-то положительные моменты, но по-настоящему рассчитывать на стабилизацию обстановки пока не стоит.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.

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