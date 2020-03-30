В Федерации рестораторов и отельеров оценили ситуацию в турбизнесе

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников оценил ситуацию в турбизнесе.

«Мир должен остыть после этой истории, прийти в себя. Этот год для туристической отрасли полностью потерян. Индивидуальные туристы могут сколько угодно бронировать отели — это ничего не значит», — сказал он в беседе с Nation News.

По его словам, туроператоры, заявляющие о китайских туристах, готовых приехать летом, пытаются найти какие-то положительные моменты, но по-настоящему рассчитывать на стабилизацию обстановки пока не стоит.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал меры поддержки отрасли.