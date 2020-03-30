СМИ: Жители России начали активнее искать работу
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Об этом сообщает газета «Известия».
В частности, на hh.ru с 1 по 23 марта резюме стало больше на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как рассказали в пресс-службе сервиса, число вакансий выросло на 5%.
В среднем на предложение работы приходится семь резюме (против шести годом ранее).
По оценке hh.ru, в список самых востребованных сфер вошли госслужба и работа в НКО, добыча сырья, наука и образование, строительство и недвижимость, спортклубы и фитнес.
На «Авито.Работа» с 1 по 22 марта опубликовано на 23% больше резюме, заявил категорийный менеджер сервиса Дмитрий Пучков. Количество вакансий выросло на 27%.
Также отмечен рост числа предложений о работе без опыта (+61% по сравнению с 2019 годом).
Среди резюме сервис зафиксировал существенный прирост в сферах маркетинга и рекламы (на 71%), образования и науки (+62%), домашнего персонала (+45%).
«Многие резюме не исключают вариант частичной занятости или почасовой оплаты, то есть соискатели стали задумываться о вариантах подработки», — сказал Пучков.
Ранее руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию на рынке труда в России.