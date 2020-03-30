СМИ: Жители России начали активнее искать работу

Жители России стали более активно искать работу, о чём свидетельствует рост количества резюме на профильных сервисах.

Об этом сообщает газета «Известия».

В частности, на hh.ru с 1 по 23 марта резюме стало больше на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как рассказали в пресс-службе сервиса, число вакансий выросло на 5%.

В среднем на предложение работы приходится семь резюме (против шести годом ранее).

По оценке hh.ru, в список самых востребованных сфер вошли госслужба и работа в НКО, добыча сырья, наука и образование, строительство и недвижимость, спортклубы и фитнес.

На «Авито.Работа» с 1 по 22 марта опубликовано на 23% больше резюме, заявил категорийный менеджер сервиса Дмитрий Пучков. Количество вакансий выросло на 27%.

Также отмечен рост числа предложений о работе без опыта (+61% по сравнению с 2019 годом).

Среди резюме сервис зафиксировал существенный прирост в сферах маркетинга и рекламы (на 71%), образования и науки (+62%), домашнего персонала (+45%).

«Многие резюме не исключают вариант частичной занятости или почасовой оплаты, то есть соискатели стали задумываться о вариантах подработки», — сказал Пучков.

Ранее руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию на рынке труда в России.