Вылечившийся от коронавируса самарец призвал соблюдать режим самоизоляции

Житель Самарской области, вылечившийся от коронавируса, призвал соблюдать режим самоизоляции.

«Нужно лечиться и не делать никаких глупостей. Те, кто пишут какие-то невероятные вещи в социальных сетях, должны понимать, что это может коснуться любого человека в этом мире», — заявил он в беседе с sova.info.

По его словам, нерабочую неделю нельзя воспринимать как дополнительные выходные, когда можно поехать на природу.

Как отметил мужчина, главное — не отправляться к родственникам в деревню, к бабушкам и дедушкам. Он добавил, что необходимо реально сидеть дома и контролировать ситуацию.

Ранее россиянка Мария Кучумова, проживающая в Каталонии, рассказала в беседе с Nation News о карантине в Испании.