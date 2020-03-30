Вылечившийся от коронавируса самарец призвал соблюдать режим самоизоляции

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Житель Самарской области, вылечившийся от коронавируса, призвал соблюдать режим самоизоляции.
Вылечившийся от коронавируса самарец призвал соблюдать режим самоизоляции
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Нужно лечиться и не делать никаких глупостей. Те, кто пишут какие-то невероятные вещи в социальных сетях, должны понимать, что это может коснуться любого человека в этом мире», — заявил он в беседе с sova.info.

По его словам, нерабочую неделю нельзя воспринимать как дополнительные выходные, когда можно поехать на природу.

Как отметил мужчина, главное — не отправляться к родственникам в деревню, к бабушкам и дедушкам. Он добавил, что необходимо реально сидеть дома и контролировать ситуацию.

Ранее россиянка Мария Кучумова, проживающая в Каталонии, рассказала в беседе с Nation News о карантине в Испании.

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