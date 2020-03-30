В России отменили 70% мероприятий, запланированных на лето

В России отменили около 70% мероприятий, запланированных на лето. Также принято решение об отмене 100% событий, которые должны были состояться весной.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальную ассоциацию организаторов мероприятий.

«Клиенты переносят свои мероприятия на осень или отказываются от них вообще. К примеру, наш клиент, с которым мы работаем по договору, отказался от всех запланированных активностей на год», — заявила гендиректор агентства Event City Group Инесса Холоденина.

По её словам, основной упор делается на диджитал, поскольку это не просто самый оптимальный вариант, но и самый выгодный для обеих сторон.

Вместо бизнес-форумов проводят онлайн-вебинары и так называемые мастермайнды (сообщества, где помогают ставить цели и отслеживать их достижение).

Также отмечается, что агентства стараются помочь друг другу.

«Например, если у одного агентства проблемы с арендой, возникают проблемы с размещением сотрудников, то другие агентства готовые предоставить на время свободные площади», — сообщила исполнительный директор Российской ассоциации событийного маркетинга Ольга Зверева.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.