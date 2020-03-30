Кабмин выделит 77 регионам 33,4 млрд рублей на места в больницах

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Между 77 российскими регионами будет распределено 33,4 млрд рублей для создания новых койко-мест в больницах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кабмин выделит 77 регионам 33,4 млрд рублей на места в больницах
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мы сегодня выделим дотации в размере 33,4 млрд рублей 77 регионам, эти средства пойдут на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах и на оснащение их соответствующим медицинским оборудованием в соответствии с утверждённым перечнем», — сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Мишустин поручил губернаторам регионов проработать меры, аналогичные тем, которые были приняты в Москве и Московской области для снижения риска распространения коронавируса.

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