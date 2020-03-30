«Ростех» показал новый противовирусный комбинезон

Госкорпорация «Ростех» разработала новый противовирусный комбинезон, «защищающий от вирусов и других биологических угроз».

«Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Дочерняя корпорация «Росхимзащита» уже приступила к их опытному производству», — пояснили там.

Костюмы сделаны из дублирующего плёночного материала, весят менее 500 граммов и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что госкорпорация осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.