«Ростех» показал новый противовирусный комбинезон
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«Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Дочерняя корпорация «Росхимзащита» уже приступила к их опытному производству», — пояснили там.
Костюмы сделаны из дублирующего плёночного материала, весят менее 500 граммов и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты.
Ранее в «Ростехе» рассказали, что госкорпорация осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.