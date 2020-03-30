«Ростех» показал новый противовирусный комбинезон

Короткая ссылка
Госкорпорация «Ростех» разработала новый противовирусный комбинезон, «защищающий от вирусов и других биологических угроз».
«Ростех» показал новый противовирусный комбинезон
  • © rostec.ru

«Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Дочерняя корпорация «Росхимзащита» уже приступила к их опытному производству», — пояснили там.

Костюмы сделаны из дублирующего плёночного материала, весят менее 500 граммов и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что госкорпорация осваивает производство новейшей портативной мини-лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить