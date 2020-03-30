Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодёжных организаций, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как отметили в ведомстве, в августе 2018 года следователь УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество») по факту «хищения денежных средств молодёжных организаций, подконтрольных ЛДПР».

«Впоследствии обвинения в совершении преступления предъявлены двоим сотрудникам аппарата ЛДПР», — говорится в заявлении МВД.

Там добавили, что обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном Владимира Жириновского — депутатом Госдумы Игорем Лебедевым.

«Так как, с их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию», — говорится в сообщении министерства.

Сам Лебедев, отмечают в МВД, «категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми».

Ранее Центральный районный суд Челябинска признал директора ООО «Челябгорзеленстрой» виновным в хищении около 50 млн рублей. Как сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Челябинской области, его приговорили к четырём годам колонии общего режима.